بالصور.. محافظ أسوان يقدم تهنئة العيد للمرضى فى المستشفيات

تقدم إسماعيل عطية محافظ أسوان، بالتهنئة بالعيد للمرضى فى عدد من مستشفيات المحافظة والتى شملت التأمين الصحى وأسوان العسكرى والمستشفى الجامعى ومعهد الأورام.

وقدم المحافظ خلال زيارته 200 شنطة تشمل الهدايا العينية والمادية، "عيدية" للمرضى والعاملين بالمستشفيات لإشعارهم باهتمام الدولة بهم فى هذه المناسبة الطيبة.

وأكد عطية خلال زيارته للمستشفيات أن توفير الخدمة الصحية المتكاملة للمواطن الأسوانى البسيط تأتى فى مقدمة الأولويات، مشيرا إلى خطة طموحة للنهوض بمنظومة القطاع الصحى، ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع على المواطن.

وأوضح أنه وفى نفس الوقت هناك خطة أمنية محكمة تم وضعها بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين كافة المنشآت الحيوية خلال أيام العيد، بالإضافة إلى إعادة الانضباط للشارع الأسوانى فى القريب العاجل.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير كافة السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ تعمل على مدار الـ24 ساعة خلال أيام العيد للتعامل مع أى حالات طارئة لحظة بلحظة.

وعقب انتهاء الجولة استقبل محافظ أسوان المهنئين من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية والطبيعية ولفيف من المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.