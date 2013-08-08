راعى كنيسة العذراء مريم بالخارجة يهنئ أهالى الوادى الجديد بعيد الفطر

استقبل اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، القمص بيشوى المحرقى، راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، حيث قدم التهنئة للمحافظ ولأهالى المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً لجميع أهالى الوادى الجديد كل الخير والسلام والمحبة وأن يعم المحافظة التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للسيد المحافظ.

وأعرب اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم على سعادته بهذه التهنئة والتى تعبر عن قوة النسيج الوطنى المصرى بين أبنائه من المصريين، مؤكدا على أن المجتمع المصرى بشكل عام سيظل متماسكاً مهما حدث من محاولات لإشعال فتنة بينهم، وأن هذه الزيارة أبلغ تعبير على المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد على مر العصور.