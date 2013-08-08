أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

راعى كنيسة العذراء مريم بالخارجة يهنئ أهالى الوادى الجديد بعيد الفطر

Google+ Print
راعى كنيسة العذراء مريم بالخارجة يهنئ أهالى الوادى الجديد بعيد الفطر راعى كنيسة العذراء مريم بالخارجة يهنئ أهالى الوادى الجديد بعيد الفطر

استقبل اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، القمص بيشوى المحرقى، راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، حيث قدم التهنئة للمحافظ ولأهالى المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً لجميع أهالى الوادى الجديد كل الخير والسلام والمحبة وأن يعم المحافظة التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للسيد المحافظ.

وأعرب اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم على سعادته بهذه التهنئة والتى تعبر عن قوة النسيج الوطنى المصرى بين أبنائه من المصريين، مؤكدا على أن المجتمع المصرى بشكل عام سيظل متماسكاً مهما حدث من محاولات لإشعال فتنة بينهم، وأن هذه الزيارة أبلغ تعبير على المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد على مر العصور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365