أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي : كاسياس ساعدنا على إسقاط تشيلسي

Google+ Print
أنشيلوتي : كاسياس ساعدنا على إسقاط تشيلسي أنشيلوتي : كاسياس ساعدنا على إسقاط تشيلسي

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن رضاه بالفوز الذي حققه فريقه على تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نهائي بطولة كأس جينيس الودية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي حضره جوزيه مورينيو عقب المباراة "قدمنا مباراة كبيرة، حيث سيطرنا على الكرة وكنا أكثر فعالية، كما أن كاسياس كان جيدا للغاية وساعدنا على تحقيق الفوز".

وأوضح أنشيلوتي أن الدفع بكاسياس كحارس أساسي كان قراره، لكنه أشار إلى أن دييجو لوبيز هو الذي سيدافع عن عرين الفريق في اللقاء الودي أمام إنتر ميلان.

وتابع أنشيلوتي "مازال علينا أن نتحسن، ريال مدريد بحاجة للعب كرة إيجابية أكثر."

وأتم أنشيلوتي عن رونالدو "قدم مباراة رائعة، أحرز هدفين وظهر بمستوى جيد، إنه محترف رائع، يعمل بقوة بالغة، وهو حقا قائد عظيم".

وافتتح الريال التسجيل عن طريق ظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، قبل أن يتعادل تشيلسي عن طريق راميريز، قبل أن يحسم كريستيانو رونالدو النتيجة للملكي بهدفين متتاليين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع