أنشيلوتي : كاسياس ساعدنا على إسقاط تشيلسي

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن رضاه بالفوز الذي حققه فريقه على تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نهائي بطولة كأس جينيس الودية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي حضره جوزيه مورينيو عقب المباراة "قدمنا مباراة كبيرة، حيث سيطرنا على الكرة وكنا أكثر فعالية، كما أن كاسياس كان جيدا للغاية وساعدنا على تحقيق الفوز".

وأوضح أنشيلوتي أن الدفع بكاسياس كحارس أساسي كان قراره، لكنه أشار إلى أن دييجو لوبيز هو الذي سيدافع عن عرين الفريق في اللقاء الودي أمام إنتر ميلان.

وتابع أنشيلوتي "مازال علينا أن نتحسن، ريال مدريد بحاجة للعب كرة إيجابية أكثر."

وأتم أنشيلوتي عن رونالدو "قدم مباراة رائعة، أحرز هدفين وظهر بمستوى جيد، إنه محترف رائع، يعمل بقوة بالغة، وهو حقا قائد عظيم".

وافتتح الريال التسجيل عن طريق ظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، قبل أن يتعادل تشيلسي عن طريق راميريز، قبل أن يحسم كريستيانو رونالدو النتيجة للملكي بهدفين متتاليين.