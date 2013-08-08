«أردوغان»: تركيا تقف دائمًا إلى جانب الشعب المصري وتحترم رغبته وقراراته

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب المصري واحترام رغبته وقراراته. وخلال حديثه للصحفيين بعد خروجه من صلاة العيد في مسجد السليمانية بإسطنبول، انتقد رئيس الوزراء التركي الحكومة المصرية «التي عينتها سلطة الانقلاب»، وشدد على أنها أطاحت بالرئيس المنتخب من قبل 52% من الشعب المصري. وتأزّمت العلاقات «التركية- المصرية» بشكل كبير عقب الانقلاب العسكري على حكومة الرئيس محمد مرسي في مصر في 3 يوليو الماضي، بسبب رفض تركيا الاعتراف بسلطة الانقلاب والحكومة التي عيّنتها، ووصفها ما حدث بالانقلاب والانقضاض على السلطة المنتخبة. وبخصوص الوضع في سوريا، أكد «أردوغان» أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تباحثا خلاله الوضع في مصر والمستجدات على الساحة السورية، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة بين مجموعات متطرفة للسيطرة على الأراضي التي فقدها النظام السوري. وأفاد «أردوغان» بأنه أبلغ أوباما قلق بلاده من الصراع بين القوى المتطرفة التي تقاتل على الأراضى السورية من أجل السيطرة على بعض المناطق، وأوضح أن الجانب الأمريكي قلق أيضًا من هذه التطورات، وذكر أنه ناقش مع «أوباما» سبل التعامل مع ما يجري على الأراضي السورية، خاصة الصراع بين مجموعات تابعة للقاعدة وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في مناطق محاذية للحدود التركية السورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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