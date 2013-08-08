إقبال لمواطنى الإسكندرية على الشواطئ فى أول أيام عيد الفطر المبارك

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالاً كبيراً من مواطنى الإسكندرية والوافدين إليها، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث توافد المواطنون على الشواطئ المختلفة والمتنزهات منذ الصباح، وسط فرحة الأطفال بالعيد حاملين البالونات الملونة.

من ناحية أخرى، استجاب الآلاف من مواطنى الإسكندرية لدعوة حملة تمرد، حيث احتشد الآلاف بميدان سيدى جابر، لأداء صلاة العيد، حيث أغلقت الحشود شارع المشير إلى المنطقة الشمالية العسكرية وشارع أبوقير.

وشاركت القوات المسلحة المواطنين الفرحة بالعيد، وقامت بتزيين الدبابات أمام المنطقة الشمالية العسكرية بالبالونات الملونة ابتهاجا بالعيد، كما شاركت العديد من الأحزاب السياسية الأطفال فى فرحتهم بالعيد وقامت بتوزيع الهدايا المختلفة على الأطفال.

وشهد الميدان نشاطاً ملحوظاً للحملات ضد التحرش بالعيد، حيث قام أعضاء حملة "ولاد البلد"، برفع بالونات ملونة كتبوا عليها "ممنوع التحرش.. أنت فى مصر".