بالصور.. الآلاف فى المتنزهات و"بلطيم" لقضاء أول أيام العيد

توجه الآلاف صباح أول أيام عيد الفطر المبارك للمتنزهات العامة فى المدن العشرة لمحافظة كفر الشيخ، حيث توجه الأهالى لعدد من المتنزهات ومنها حدائق صنعاء والحيوان والخالدين وحديقة الزهور ونادى كفر الشيخ العام وتواجد عدد كبير فى دوران النصر.

وفى مدينة دسوق توجه المئات للمتنزهات ونادى دسوق والرحلات النيلية قبل كوبرى دسوق العلوى، أما المنطقة بعد الكوبرى العلوى فقد غطاها ورد النيل.

وفى فوه ومطوبس تواجد المئات فى رحلات نيلية عبر المراكب التى تحمل أكبر من سعتها.

أما بلطيم فقد توجه الآلاف للمصيف للتواجد بشواطئ المصيف الستة للتمتع بالجو الجميل الذى تلطفه مياه البحر المتوسط.