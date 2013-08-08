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الحلقة "28" من "حائرات": أماني تخبر راغب بمعرفتها باغتصابه لنورا

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الحلقة "28" من "حائرات": أماني تخبر راغب بمعرفتها باغتصابه لنورا الحلقة "28" من "حائرات": أماني تخبر راغب بمعرفتها باغتصابه لنورا

كتب : فاطمة النشابي منذ 57 دقيقة

استدعت جهة التحقيق في المديرية هبة لتوجيه الأسئلة لها بشأن عملية التزوير، بينما تذهب أماني للحديث مع أم صبحي في بداية أحداث الحلقة "28" من مسلسل حائرات.

تخبر إنعام، زوجها الأستاذ زهير بأن نورا تقدم لخطبتها وإنها قررت أن تخبره عن واقعة الاغتصاب التى تعرضت لها، بينما واصلت نسرين الاهتمام بوعد الطفل المصاب بالسرطان.

تكشف أمانى لشقيقها راغب، عن حقيقة علمها باغتصابه لنورا، وتؤكد له على أن والده لن يوافق على هذا الزواج، بينما يصمم راغب على الزواج من نورا رافضا أسباب رفض عائلته لها، بينما ترفض نورا إجراء عملية قبل الزواج حتى لا ينكشف أحد حقيقة اغتصابها.

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DMC

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