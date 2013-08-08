بالصور .. خطيب الإخوان بالقائد ابراهيم : العسكر كسرو إرادة المصريين

أد ت جماعة الإخوان المسلمين بالأسكندرية صلاة العيد بميدان مسجد القائد ابراهيم ، فى إطار فاعليات مليونية “عيد النصر” التى دعى لها الإئتلاف الوطنى لدعم الشرعية بالأسكندرية وعلى الرغم من أن ساحة المسجد كانت أكتظت بالمئات من أهالى الاسكندرية الإ انهم أنصرفوا بمجرد صعود خطيب الإخوان إلى المنصة لإلقاء خطبة العيد حيث تم تقديم خطيب العيد توكل مسعود أحد مرشحى الاخوان فى الانتخبات البرلمانية السابقة بغرب الاسكندرية على انه الداعية الاسلامى بدون أى إشارة عن كونه ينتمى للجماعة .

وقال “مسعود” إن فرحتهم الكبرى بالعيد ستتحقق بعد رحيل الانقلاب العسكرى وعودة الرئيس الشرعى المنتخب محمد مرسى ، و محاسبة كل المتورطين فى المجازر التى ارتكبت بحق مؤيدى الشرعية والافراج عن كل المعتقلين السياسيين.

وأكد خلال الخطبة على أهمية قول الحق فى وجه سلطان جائر ، مشيرا الى ان الله شاء ان يجعل جزاء هؤلاء الانقلابيين مضاعف فقد عاقبهم بان جعل العالم كله يدعوا عليهم فى طوال أيام شهر رمضان.

> وشدد مسعود على أهمية أن تتوافر لدى الناس أرادة التغيير ثم ياتى نصر الله مصداقا لقول الله تعالى ” ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ” لافتا الى ان العسكر أرادوا ان يقهروا ارادة الشعب المصرى فى خمس استحقاقات انتخابية من مجلس شورى وشعب ورئاسة وغيرها ، ولكن نصر الله قادم مادام الناس مصممون على ارادتهم.وشدد “مسعود” ان القضية الان ليس دفاعا عن الرئيس محمد مرسى او الدفاع عن الشرعية فالامر اصبح اكبر من ذلك فالمصرييون يسطرون التاريخ ويعلمون العالم رفض الانقلابات العسكرية .

وعقب الصلاة أنطلق المئات من جماعة الاخوان فى مسيرة من ميدان القائد ابراهيم بإتجاه كونيش البحر وصولاً إلى مكتبة الأسكندرية بمنطقة الشاطبى حيث اختتمت المسيرة بوقفة على سلالم المكتبة لرفض الإنقلاب العسكرى.

> وردد المشاركون ” الله اكبر وتحيا مصر ، يسقط يسقط حكم العسكر ، اسمع يا وزير الداخلية من اسون لسكندرية كلنا مع الشرعية ، ارحل ياسيسى مرسى رئيسى ” كمارفعوا صور الرئيس محمد مرسى وصور شهداء.