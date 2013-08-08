نصائح لمقاومة الإحساس بالجوع والعطش فى الصيف

يصادف فصل الصيف هذا العام شهر رمضان المبارك، كما أن ارتفاع درجة حرارة الجو تساعد على شعور الإنسان بالخمول والإحساس بالإرهاق، يقدم الدكتور أحمد صيام أخصائى الجراحة العامة وجراحة العظام 7 نصائح لمقاومة هذا الإحساس خلال النهار.

1- افطر على كمية صغيرة من السكريات والبروتين الذائب (ثلاث تمرات فى كوب لبن)، سيسد ذلك جزءا كبيرا من احتياجات جسدك من السكريات بشكل سريع فلا تضطر أن تأكل كأفراس النهر طعاماً لن يهضم وتشعر بالشبع بسببه إلا بعد ساعة على الأقل.

2- إذا كنت من مدمنى الشاى أو القهوة ويصيبك الصداع بدونهما فاشرب كميتك الطبيعية منهما قبل تناول الطعام وليس بعده، وذلك لنفس السبب السابق، فلن يمكن للمخ انتظار أن يصلها نصيبها من الكافيين بعد إتمام عملية الهضم ربما بعد ساعات من الإفطار !!

3- اشرب كمية من المياه لا تقل عن نصف لتر بعدها، ثم صلى المغرب، واترك وقتا لا يقل عن 15 دقيقة قبل تناول الطعام.

4- حاول ألا تشبع، كل ببطء، كل وجبات كثيرة أن أردت و لكن لا تأكل وجبات قليلة كبيرة الحجم،

5- البروتينات تزيد الإحساس بالشبع فابدأ طعامك بها وبالسلطة الطازجة،

6- حاول استبدال الحلويات بالفاكهة عالية السكريات (الموز، التين، البلح)، ستجد نفس التأثير الذى تحبه من الحلويات لكن بدون الآلام البطن،

7- السكريات أقل ضرراً من الدهون بخصوص زيادة الوزن و تصلب الشرايين، فإذا كنت مصرا على تناول الكثير من الحلوى فاختر كثير السكر قليل الدسم منها.