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مشكلة الانطواء لدى المراهقين

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مشكلة الانطواء لدى المراهقين مشكلة الانطواء لدى المراهقين

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد ـ أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، يعتبر الانطواء من أهم المشكلات التى يعانى منها المراهق، والتى تظهره بأنه منعزل عن أصدقائه ورفاقه، خجول ضعيف الاتصال بالآخرين، لا يشعر بالارتياح الداخلى، فهو يعانى من ضعف فى التوافق النفسى والاجتماعى، ويفتقر إلى الشعور بالانتماء والانضمام للجماعة
> وأشار الدكتور جمال إلى أهم المشكلات التى يعانى منها الانطوائى صوته منخفض، يتأمل ذاته، يتسم بالحساسية الزائدة، يكثر من أحلام اليقظة، يحب العزلة والانفراد بنفسه، يكبت انفعالاته ومشاعره، يشعر بالذنب، يصعب عليه تكوين صداقات، يبتعد عن مخالطة الآخرين مخافة الاستهزاء والسخرية به، ضميره حى، ينشغل بآلام الآخرين وهمومهم، يخضع لرغبات الآخرين وسلطتهم، مخلص فى صداقته المحدودة، يصادق الأصغر منه، أو ممن يتشابه معهم فى تصرفاته وسلوكه، يمشى بنعومة وخفة، لا يجرؤ على النظر فى الآخرين، يجلس على حافة المقعد، ضعيف الثقة بالنفس.

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