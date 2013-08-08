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«السيسي» يُنيب قادة الجيوش والأفرع لوضع أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول

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«السيسي» يُنيب قادة الجيوش والأفرع لوضع أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول «السيسي» يُنيب قادة الجيوش والأفرع لوضع أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول
أناب الفريق أول عبد الفتاح ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الخميس، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة حلول عيد الفطر. ففي الإسماعيلية، قام قائد الجيش الثاني الميداني بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، كما قام قائد الجيش الثالث الميداني بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالسويس.  وقام قائد المنطقة المركزية العسكرية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.  

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