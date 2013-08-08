مجلس حقوق الإنسان الروسى: السوريون المرحلون من روسيا مهددون بالإعدام من نظام بشار

ذكرت وكالة "ايتار تاس" الروسية أن أعضاء فى مجلس حقوق الإنسان لدى الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" قالوا إنه يوجد ضمن الأجانب الذين صدر بحقهم حكم الترحيل من روسيا سوريون يمكن أن يعدموا فى حال وصولهم إلى سوريا.

وأعلن العضو فى المجلس "يفجينى بوبروف" فى مؤتمر صحفى عقد يوم الأربعاء فى موسكو، "إنهم مهددون بالإعدام بمجرد وصولهم إلى سوريا".

وقالت الحقوقية الروسية "سفيتلانا جانوشكينا"، إن المحكمة الروسية أصدرت أيضاً قراراً بترحيل سورى كان قد طلب اللجوء فى روسيا وقد وافقت هيئة الهجرة الفيدرالية الروسية على عقد لقاء به بخصوص هذا الموضوع.

وأكدت الوكالة أن المكتب الصحفى لشرطة موسكو أفاد بأن 586 شخصاً يقيمون حالياً فى مخيم للمهاجرين غير الشرعيين بموسكو، حيث يتخذ موظفو الهيئة الفيدرالية إجراءات الترحيل بحقهم.