أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس حقوق الإنسان الروسى: السوريون المرحلون من روسيا مهددون بالإعدام من نظام بشار

Google+ Print
مجلس حقوق الإنسان الروسى: السوريون المرحلون من روسيا مهددون بالإعدام من نظام بشار مجلس حقوق الإنسان الروسى: السوريون المرحلون من روسيا مهددون بالإعدام من نظام بشار

ذكرت وكالة "ايتار تاس" الروسية أن أعضاء فى مجلس حقوق الإنسان لدى الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" قالوا إنه يوجد ضمن الأجانب الذين صدر بحقهم حكم الترحيل من روسيا سوريون يمكن أن يعدموا فى حال وصولهم إلى سوريا.

وأعلن العضو فى المجلس "يفجينى بوبروف" فى مؤتمر صحفى عقد يوم الأربعاء فى موسكو، "إنهم مهددون بالإعدام بمجرد وصولهم إلى سوريا".

وقالت الحقوقية الروسية "سفيتلانا جانوشكينا"، إن المحكمة الروسية أصدرت أيضاً قراراً بترحيل سورى كان قد طلب اللجوء فى روسيا وقد وافقت هيئة الهجرة الفيدرالية الروسية على عقد لقاء به بخصوص هذا الموضوع.

وأكدت الوكالة أن المكتب الصحفى لشرطة موسكو أفاد بأن 586 شخصاً يقيمون حالياً فى مخيم للمهاجرين غير الشرعيين بموسكو، حيث يتخذ موظفو الهيئة الفيدرالية إجراءات الترحيل بحقهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365