الحلقة (28) من "ذات": غزو العراق وازدياد الهجمات الإرهابية في مصر

كتب : عمرو عز الدين منذ 17 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "ذات" بدء أحداث حرب العراق في مارس 2003، وتطرف هيثم زوج دعاء دينيا، ودخوله في نقاش حاد مع سعد ابن الراحل حسن، قبل أن تشعر دعاء بآلام الولادة، وتبدو أنها على وشك أن تلد.

تنجب دعاء طفلة ويسمونها عائشة، ويفرح بها ذات عبدالمجيد الذي يلعب دوره الفنان باسم سمرة، بالتوازي مع سقوط العاصمة العراقية بغداد في قبضة الأمريكان، وسط سخط هيثم الذي يرى في ذلك إهانة للإسلام.

تمر الأيام وتقع حادثة انفجار القنبلة في وسط البلد، والذي يستهدف الأجانب، ويعتقد سعد أن هذا الانفجار مدبر قبل الاستفتاء على الدستور للإبقاء على حالة الطوارئ وتشارك ابتهال ابنة ذات في مظاهرات كفاية المضادة لتعديلات الدستور التي تمهد لجمال مبارك الرئاسة، ويصاحبها سعد الذي يتلقى الضرب بدلا منها.

يزداد تشدد هيثم الديني ويأمر دعاء بألا تصعد لوالدتها في وجود هيثم، ثم يقع انفجار شرم الشيخ الإرهابي.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري وخيري بشارة.