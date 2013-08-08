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الحلقة (29) من مسلسل مزاج الخير: رمانة تقتل الملط بعد محاولته لقتلها

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الحلقة (29) من مسلسل مزاج الخير: رمانة تقتل الملط بعد محاولته لقتلها الحلقة (29) من مسلسل مزاج الخير: رمانة تقتل الملط بعد محاولته لقتلها

كتب : أروا الشوربجي منذ 15 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل مزاج الخير، استئجر "أفندينا" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان، عدد من البلطجية للتهجم على فيلا "العامروتى" الذي يقوم بدوره الفنان حسين الإمام، وخطفوا زوجته "فريدة" التي تجسد دورها الفنانة مى سليم، بعد أن هربت إلى منزل والدها، واصطحبها إلى منزله، وضربها ومنعها.

قام "الماط" صاحب الملهى الليلي بمحاولة قتل الراقصة "رمانة" بعد أن أمره "العامروتي"، لكنهت تقتله، ويتم القبض عليها.

دفع "نوح" الذي يلعب دوره الفنان حسن حسني مبلغ كبير من المال لـ"أبو سنة" خال "أفندينا"، حتى ينفذ الاتفاق بينه وبين بالانتقام من أفندينا.

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

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