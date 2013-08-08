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الحلقة (29) من "الولادة من الخاصرة 3": مقتل ابن رؤوف على يد خصومه انتقامًا منه

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الحلقة (29) من "الولادة من الخاصرة 3": مقتل ابن رؤوف على يد خصومه انتقامًا منه الحلقة (29) من "الولادة من الخاصرة 3": مقتل ابن رؤوف على يد خصومه انتقامًا منه

كتب : سلوى الزغبي منذ 14 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل السوري "الولادة من الخاصرة 3"، مقتل منير، ابن رؤوف، "عابد فهد" على أيدي خصومه، للانتقام منه، وذهبت به أخته إلى أبيها لتريه نتيجة جرائمه وظلمه، وانهمر في البكاء حزنا على موت ولده بهذه البشاعة، وسط صراخ أم الطفل "نادين الراسي" وأخته.

من ناحية أخرى، قابل أستاذ غياث "أبو إياد"، لمحاولة الاتفاق منه على رد الظلم للمظلومين حتى لا يلاقي نفس مصير أبو نبال "باسم ياخور"، كما ألقت الشرطة القبض على أبوالزين، وقاموا بتعذيبه في سجونهم.

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