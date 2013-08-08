الحلقة (29) من الشك: "وسيلة" تتعرض لحالات اغتصاب من جانب العاملين بمصحة الأدمان

كتب : محمد أبوضيف منذ 13 دقيقة

شهدت الحلقة (29) من مسلسل الشك، تعرضت "وسيلة"، والتي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، لعدد من حالات الاغتصاب على يد العاملين مصحة علاج الأدمان.

كما استولى فايق غالب على ثروة وسيلة، بمساعدة مدير المصحة، وبدأ في التحضير للسفر للخارج والهرب بعد مطاردة قوات الأمن له، لقتل والدة زوجته الأولى.

كما باع فايق نصف مصنع السيارات، لكرولين شريكة وسيلة، واستعد للسفر للخارج.

يشارك في بطولة العمل كل من رغدة، ومي عزالدين، وحسين فهمي، وصابرين، ومكسيم خليل، ونضال الشافعي، وريم البارودي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، وهبة مجدي، وقصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.