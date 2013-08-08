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الحلقة (28) من "روزنامة": عريس مايا يزور الأصدقاء في الجامعة ويحاولون التخلص منه

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الحلقة (28) من "روزنامة": عريس مايا يزور الأصدقاء في الجامعة ويحاولون التخلص منه الحلقة (28) من "روزنامة": عريس مايا يزور الأصدقاء في الجامعة ويحاولون التخلص منه

كتب : عمرو عز الدين منذ 11 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من المسلسل السوري "روزنامة" استعداد الأصدقاء لمقابلة العريس الذي تقدم لطلب يد مايا، بعد اتفاقهم مع مايا على قيامهم بمحاولات لإصابته بالغيرة وترك مايا، ويتفقون على أن يلعب طارق دور حبيب مايا أمام عريسها المنتظر، ويرتبك طارق ما يظهر مشاعره تجاه مايا.

تزداد العلاقة العاطفية بين تيم وطالبة كلية الإعلام سولاف تطورا بعد أن يلتقيا مجددا بالجامعة لتخبره أنها اشتاقت له وأحبته، وتعترف أنها كانت تريد التعرف إليه منذ فترة طويلة.

يأتي عريس مايا ويقابلها، ويبدو كبيرا في السن عنها، ثم يذهبان لمقابلة الأصدقاء حيث ينتقدهم العريس باعتبار الطلاب هذه الأيام يختلفون عن الماضي، ويأتون للجامعة كي يمرحوا ويرتدوا ملابس جديدة وما إلى ذلك، وينجح الأصدقاء في التخلص منه، بينما تعجب به لميس وتتبادل معه رقم التليفون.

يذكر أن المسلسل السوري "روزنامة" من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.

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