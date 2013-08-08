الحلقة (29) من مسلسل يا ملكا قلبي : عبير ترفض الرجوع لجمال بعد أن كشفت له أنه السبب في عدم الانجاب

كتب : أروا الشوربجي منذ 10 دقائق

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "يا مالكا قلبي"، ذهاب جمال، الذي يقوم بدوره الفنان فايز السعيد، إلى عبير التي تجسد دورها الفنانة شذى حسون، وطلب منها أن تسامحه وترجع له، لكن اشترطت عبير أن تجتمع بأهله.

ذهبت عبير للقاء أهل جمال وواجهتهم أن السبب في عدم الإنجاب ليس هي بل جمال نفسه، وأنها لن توافق على الرجوع له بعد أن باعها.

زواج سامر من بنت فقيرة ومستوى اجتماعي قليل، وأخذ ينتقد بما فيها من عيوب من طريقتها التي ظن أنها تخجله أما ضيوفه، وطلبت منه الطلاق لأنها لا تناسبه، ولكنه اعتذر منها وتحدث معها أنه ندم علي معاملته السيئة لها، طلب منها أن تعطيه فرصة ثانية.

مسلسل "يا مالكًا قلبي" من إخراج عارف الطويل وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق وحسين المهدي وخالد نجم وسميرة البارودي، وريتا حايك وأحمد صالح وأحمد الجسمي وفايز السعيد وشذى حسون.