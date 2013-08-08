الحلقة "29" من "لعبة الموت": عاصم يبدأ الانتقام من نايا

كتب : فاطمة النشابي منذ 10 دقائق

طلب كريم من نهى مقابلة "عاصم" والذي تقمص شخصية تدعي "مراد"، لمعرفة ماهو مخططه، في بداية أحداث الحلقة "29" من مسلسل "لعبة الموت"، بينما يؤكد هشام لإنجي على حبها له وإصراره من الزواج منها، ويتحث لها عن محاولة نهي للاقتراب منه وإفساد العلاقة بينهما.

تقابل نايا، منال شقيقة عاص حيث طلب منها ان تراقب نايا طيلة وقت غيابه، لمنعها من الهروب أو الانتحار، شكت نايا حالتها لـ"منال" في محاولة استعطافها وتطلب منال من نايا أن تتصرف بكل ما يطلبه منها عاصم للتخلص من هذه المشكلة.

أخبرعاصم، كريم، أنه يريد الانتقام منه، لينهار هو وشركته لأنه تعدى على أملاكه الخاصة، حيث كان جواب كريم أن المحاكم والقانون سيكونان بينهما، مازالت نهي ترفض زواج شقيقتها مي وسليم.

عاد عاصم إلى نايا لينتقم منها وانهال عليها بالضرب الشديد بسبب تعلقها بكريم ليجبرها على التعبير عن حبها له بشغف، ويجبرها أيضاً على الاكل، حتى لا تموت، بينما تقابل نهي، سليم، لإقناعه بالابتعاد عن شقيقتها.

تحاول إنجي وهشام البحث عن نايا، لتتصل إنجي بكريم لتطمئن عنه، وتسأله عن نايا حيث أخبرها أنها تركت كل شيء وموبايلها معه، يظهر القلق على كريم بشأن نايا ووالدتها.

من جهتها فاقت شهرزاد من الغيبوبة، طالبة من الطبيب مقابلة جبران لتطمئن عن عاصم بعد الحادث إلى أن أخبرها هذا الأخير أن عاصم لم تتم انتشال جثته بعد، لتصدمه بقولها إن عاصم لم يمت، إنه نزل من السيارة قبل نزولها في الوادي.