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الحلقة (28) من "الشك": فايق غالب يزج بـ"وسيلة" في أحد مستشفيات علاج الإدمان

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الحلقة (28) من "الشك": فايق غالب يزج بـ"وسيلة" في أحد مستشفيات علاج الإدمان الحلقة (28) من "الشك": فايق غالب يزج بـ"وسيلة" في أحد مستشفيات علاج الإدمان

كتب : محمد أبوضيف منذ 9 دقائق

شهدت الحلقة (28) من مسلسل الشك، استمرار فايق غالب في إعطاء وسيلة لحبوب تدفعها للانهيار العصبي، لمحاولة التخلص منها.

كما قام فايق غالب بالزج بوسيلة في أحد مستشفيات الأمراض العقلية والأدمان المملوكة لأحد أصدقائه، بالاتفاق معه على التخلص من وسيلة مقابل 5 مليون دولار.

يشارك في بطولة العمل كل من رغدة، ومي عزالدين، وحسين فهمي، وصابرين، ومكسيم خليل، ونضال الشافعي، وريم البارودي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، وهبة مجدي، وقصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

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