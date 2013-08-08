بالصور.. مطران المنوفية يزور ديوان المحافظة للتهنئة بالعيد



> قام الأنبا بنيامين مطران المنوفية بزيارة الى ديوان عام محافظة المنوفية علي رأس وفد من الكنيسة قدم خلالها التهنئة للواء ياسين طاهر سكريتر عام محافظة المنوفية وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وأكد الأنبا بنيامين علي روح المحبة والود التي تسود بين المسلمين والأقباط علي مر التاريخ فى مصر وأن جميع مناسبات المسلمين ومناسبات الأقباط دائما ما تشهد احتفالات مشتركة بين الجانبين .

> من جانبه أكد اللواء ياسين طاهر علي أن الشعب المصري طوال تاريخه لم يفرق بين مسلم ومسيحي وأن مصر مجتمع واحد ينهض بجميع أبناء شعبه ويصنع نهضته وتقدمه بهم جميعا ،شهد اللقاء الواء أسامة فرج السكرتير العام المساعد والدكتور مصفي شعبان وكيل وزارة الأوقاف ورئيس حي غرب ووكيل مديرية الأوقاف .