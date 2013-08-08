أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالصور.. مطران المنوفية يزور ديوان المحافظة للتهنئة بالعيد

  • 10
Google+ Print
بالصور.. مطران المنوفية يزور ديوان المحافظة للتهنئة بالعيد بالصور.. مطران المنوفية يزور ديوان المحافظة للتهنئة بالعيد

مطران المنوفية3 مطران المنوفية2 مطران المنوفية1 - Copy مطران المنوفية - Copy
> قام الأنبا بنيامين مطران المنوفية بزيارة الى ديوان عام محافظة المنوفية علي رأس وفد من الكنيسة قدم خلالها التهنئة للواء ياسين طاهر سكريتر عام محافظة المنوفية وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وأكد الأنبا بنيامين علي روح المحبة والود التي تسود بين المسلمين والأقباط علي مر التاريخ فى وأن جميع مناسبات المسلمين ومناسبات الأقباط دائما ما تشهد احتفالات مشتركة بين الجانبين .
> من جانبه أكد اللواء ياسين طاهر علي أن الشعب المصري طوال تاريخه لم يفرق بين مسلم ومسيحي وأن مصر مجتمع واحد ينهض بجميع أبناء شعبه ويصنع نهضته وتقدمه بهم جميعا ،شهد اللقاء الواء أسامة فرج السكرتير العام المساعد والدكتور مصفي شعبان وكيل وزارة الأوقاف ورئيس حي غرب ووكيل مديرية الأوقاف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم