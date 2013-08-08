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بالصور .. مسيرتان لأنصارالمعزول بمطروح بعد صلاة العيد

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بالصور .. مسيرتان لأنصارالمعزول بمطروح بعد صلاة العيد بالصور .. مسيرتان لأنصارالمعزول بمطروح بعد صلاة العيد

مسيرة مطروح2 مسيرة مطروح1 مسيرة مطروح

خرج مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة مطروح ، في مسيرتين للرجال والنساء عقب صلاة العيد انطلقت من ساحة زاهر جلال المعدة لتأدية صلاة العيد .

وجابت مسيرة الرجال تتبعها مسيرة النساء شوارع مدينة مرسى مطروح تتقدمهما سيارتين تحملان مكبرات الصوت و صور كبيرة للرئيس المعزول ورفع المشاركون أعلام بعضها بدون النسر ومكتوب عليها ” لا أله إلا الله محمد رسول الله ” ورددوا الهتافات المؤيدة للشرعية وللرئيس المعزول و ضد العسكر مثل ” سيسي يا سيسي .. مرسي هو رئيسي ” و ” بالروح بالدم نفديك يا إسلام ” و” قادم .. قادم يا إسلام ” و” إسلامية .. إسلامية مصر دولة إسلامية “.

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