السيسي ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والقائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع اكاليل الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
ففي الاسماعيلية قام قائد الجيش الثاني الميداني بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة .
كما قام قائد الجيش الثالث الميداني بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول بالسويس .
وقام قائد المنطقة المركزية العسكرية بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المنطقة المركزية العسكرية .
وفي الاسكندرية قام قائد المنظقة الشمالية العسكرية بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول لشهداء المنطقة .
كما قام قائد المنطقة الغربية العسكرية بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المنطقة الغربية العسكرية بمطروح .
وفي اسيوط قام قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بوضع اكاليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية .