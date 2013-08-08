أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

السيسي ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول

  • 9
Google+ Print
السيسي ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول السيسي ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول عبدالفتاح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والقائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع اكاليل الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

ففي الاسماعيلية قام قائد الجيش الثاني الميداني بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة .

كما قام قائد الجيش الثالث الميداني بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول بالسويس .

وقام قائد المنطقة المركزية العسكرية بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المنطقة المركزية العسكرية .

وفي الاسكندرية قام قائد المنظقة الشمالية العسكرية بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول لشهداء المنطقة .

كما قام قائد المنطقة الغربية العسكرية بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المنطقة الغربية العسكرية بمطروح .

وفي اسيوط قام قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بوضع اكاليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن