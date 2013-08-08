الأسد يؤدى صلاة عيد الفطر فى مسجد بدمشق

شارك الرئيس السورى بشار الأسد، الذى تشهد بلاده نزاعا مستمرا منذ أكثر من سنتين، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر فى أحد مساجد دمشق، وفق مشاهد بثها التليفزيون الرسمى.

وظهر الأسد مبتسما وهو جالس أرضا إلى جانب مسئولين آخرين خلال صلاة عيد الفطر فى وقت تتواصل الاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلى المعارضة المطالبة بسقوط نظامه.

وقال الشيخ أحمد الجزائرى أمام مسجد انس بن مالك فى دعائه، "اللهم وفق الرئيس بشار الأسد" داعيا إلى "خير الأمة".

من جهته أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن قذائف هاون سقطت صباح الخميس على منطقة المالكى المجاورة للمسجد، حيث جرت الصلاة بحضور الأسد، بدون أن يشير إلى وقوع ضحايا أو أضرار.

ونادرا ما يظهر الرئيس السورى علنا منذ بدء النزاع وفى الأول من أغسطس أعلن "ثقته بالنصر" أثناء تفقده القوات النظامية فى مدينة داريا جنوب غرب دمشق التى كانت فى السابق معقلا للمعارضة، فى تنقل نادر خارج العاصمة دمشق.

والأحد أكد أنه لا يرى حلا ممكنا للازمة السورية سوى "بضرب الإرهاب بيد من حديد".وقتل أكثر من مئة ألف شخص بحسب أرقام الأمم المتحدة فى النزاع السورى الذى بدأ فى مارس مع حركة احتجاجات تطالب بإصلاحات ديمقراطية قبل أن تتعسكر تدريجيا فى مواجهة حملة قمع عنيفة.ويتهم النظام مجموعات "إرهابية" مدعومة من الخارج بالوقوف خلف أعمال العنف.