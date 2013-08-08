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أول حالة لإنفلونزا الطيور بين البشر

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أول حالة لإنفلونزا الطيور بين البشر أول حالة لإنفلونزا الطيور بين البشر

كتب : الوطن منذ 29 دقيقة

كشف تقرير حديث نشرته مجلة «بى إم جى» على انتقال نوع قاتل من أنفلونزا الطيور بين الناس وهذا النوع قد أودى بحياة أكثر من 40 فى الصين منذ الربيع الماضى.

هذا الفيروس اسمه H7N9 وقد أصاب 133 شخصاً ووفاة 43 فى الصين منذ أبريل عام 2013، وقد ثبت انتقال العدوى من رجل عمره 60 عاماً لابنته وهم لم يكن لديهم أى اتصال مع الدواجن المصابة.

وأكد التقرير أنهما توفيا نتيجة فشل فى جهاز ما بالجسم، وأظهرت الاختبارات أن السلالات التى كانا مصابين بها كانت متطابقة.

ولكن على الرغم من انتقال المرض المحتمل، فإن الخبراء يؤكدون أن وباء إنفلونزا الطيور H7N9 ليس من المرجح أن ينتشر.

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