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كيف يمكن التغلب على المغص لدى الطفل

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كيف يمكن التغلب على المغص لدى الطفل كيف يمكن التغلب على المغص لدى الطفل

تسأل قارئة ابنى يبلغ أسبوعه الأول وأود أن أعرف الطريقة المثلى لجعله يستحم وطرق التغلب على المغص الذى قد يعانى منه.

يعتبر رعاية الطفل الأول فى حياة المرأة مشكلة كبيرة وللعناية به طريقة خاصة يوضحها دكتور سامى عز الدين إستشارى أمراض الأطفال، قائلا يمكن من أجل تنظيف الطفل ووجهه بشكل متكامل البدء بغسل الطفل بالأسفنجة من اليوم لخروج الطفل من المستشفى وتأكدى من أن جو الغرفة الموجود به طفلك عل درجة كبيرة من الدفء وخالى من التيارات الهوائية، واحرصى لكى تحضرى طفلك للاستحمام أن تحضرى حوض فاتر منشفة كبيرة للتجفيف مع فوطة وصابون أطفل، وقطع من القطن مع زيت للأطفال وفوطة نظيفة، ثم حاولى أن تغطى الطفل بمنشفة كبيرة ثم نظفى أنفه وأذنه الخارجية، كما حاولى دوما التأكد من أن طفلك ينمو نمو طبيعيا فهناك بعض الأمراض التى تلاحق الطفل وهو صغير كالمغص عند الأطفال، والذى يبلغ ذروته فى الأسبوع السادس من عمر الطفل ويشعر المريض ببعض الأعراض كالبكاء فى فترات معينة كالمساء وقد يدوم فترات المغص لدقائق أو لساعتين لذا لابد أن تكون الأم على وعى بما يحدث ويحدث المغص لعدة أسباب كعدم نضج الجهاز الهضمى، ووجود غازات معوية متزايدة مع رجوع الأكل إلى المرىء، لذا يمكن اللجوء إلى مد الطفل على بطنه بعدها حاولى أن تضعيه فى حمام دافىء.

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مصر 365