كيف تكونى رشيقة خلال فترة الحمل

تحرص عدد من السيدات على الحصول على جسم رشيق خلال فترة الحمل إلا أن البعض منهن يفشل فى هذا الأمر وآخرين ينجحوا فى ذلك ولكى تحافظى على رشاقتك خلال فترة الحمل يقدم دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد بعض النصائح الطبية للمحافظة على الجسم خلال فترة الحمل منها ممارسة بعض التمرينات الرياضية البسيطة كالمشى والسباحة واليوجا مع تناول الأطعنة الصحية كالخضروات والفاكهة، مع تناول أنواع متعددة من الطعام وذلك بتناول من 6إلى 11 وحدة غذائية من الخبز ومن 2إلى 4 قطع من الفاكهة مع تناول اللبن ويجب أن تحصلى على كمية كافية من الفيتامينات إلا أنه يجب استشارة الطبيب قبل الحصول على أقراص المكملة الغذائية، مع ضرورة الحرص على تناول الحديد لأهميته فى تكوين الهيموجلوبين فى الدم، وهو الذى يجعل خلايا الدم الحمراء توصل الأكسجين لبقية أجزاء الجسم فكثيرا من السيدات قد لا يدركن أن كثرة الطعام قد ل يكون مفيد أثناء الحمل بل يسبب العديد من الأضرار للمرأة، لذا عليكى أن تختارى ما هو مناسب من الطعام وتحرصى على تناوله ولا تكثرى من الحلويات حتى لا تصابى بالبدانة التى لا تقدرى على التخلص منها.