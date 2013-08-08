لمرضى السكر: تناول حلوى العيد ولكن بدون مضاعفات

يسعى كل منا فى العيد أن يتناول أطعمة العيد من حلوى معتادة ولكن مريض السكر قد يفكر كثيرا قبل تناول ولكن كيف يمكن أن يقضى مريض السكر العيد بدون أى مشكلات صحية وكيف يمكنه تناول حلوى العيد بدون مضاعفات ؟؟؟

يوضح لنا الدكتور على عبد الرحمن أستاذ الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن أول ما ننصح به مريض السكر أن يتجنبه هو تناول الحلويات الشرقية نظرا لارتفاع سعراتها الحرارية.

ويشير إلى أنه عند الحديث عن مريض السكر يجب التفريق دائما أن هناك مريض سكر من النوع الأول وهناك مريض للسكر من النوع الثانى حيث تختلف الأعراض والنصائح المقدمة لكل نوع.

> كما يجب التفريق أيضا بين المريض المنضبط فى تناول جرعات دوائه ونسب السكر فى الجسم معتدلة بجسمه وبين المريض الغير مهتم بضبط السكر له.

فمريض السكر من النوع الثانى والذى يتناول جرعات الأنسولين بانتظام يؤدى تناوله للحلوى إلى رفع مستوى السكر ليومين أو ثلاثة ثم يعود إلى طبيعته، ولكن مريض النوع الأول يتناول جرعة أنسولين متغيرة قبل الوجبة وتتغير حسب حجم الوجبة التى يتناولها فيمكنه إذا كان منتظم فى تناول الأنسولين أن يرفع من نسب الأنسولين إما حسب جدول متفق مسبقا علية مع الطبيب أو من خلال استشارة الطبيب.

وفى حالة وجود ظرف استثنائى كالعيد لا يفضل أن نقول لمريض السكر ابتعد تماما عن تناول الحلوى ولكن يمكنه تناولها بكميات قليلة، كما ننصح مريض السكر بالابتعاد عن اللحوم المصنعة التى تزيد من نسب السكر بالدم.

ويقول دكتور على أن الكحكة تحتوى من 300-400 سعر حرارى ويمكن لمريض السكر تناول كحكتين فى اليوم.

> ويؤكد على أهمية تحسين الحالة النفسية للمريض فيجب أن نجعله يتفاعل مع المناسبات الاجتماعية خاصة لو كان طفل ولا يفضل أبدا أن نجعله منعزلا عما حوله لأن ذلك يؤثر سلبا بل يساعد فى رفع معدلات السكر فى الدم.