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رأس البر تنتظر زوارها فى أول أيام عيد الفطر المبارك

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رأس البر تنتظر زوارها فى أول أيام عيد الفطر المبارك رأس البر تنتظر زوارها فى أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء أحمد عزت، رئيس مدينة رأس البر، أن مصيف رأس البر استعد لاستقبال زوارة اليوم، الخميس، فى أول أيام عيد الفطر، حيث استعدادات الشواطئ لاستقبال المواطنين من أبناء دمياط والمحافظات المجاورة، وتم تجهيز منطقة الشواطئ الممتدة بطول المصيف الذى يمتد بمحازاة ساحل المدينة من ش‏18‏ حتى ش‏107‏كذلك منطقة اللسان الشهيرة، والتى تم تدعيمها بجميع الخدمات اللازمة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة برأس البر، وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات.

وأضاف عزت، أنه تم توفير عمال النظافة وزيادة حصص الدقيق بالأفران وتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين.

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