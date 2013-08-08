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بالصور.. جبهة حركة أحرار فوة تنظم احتفالات عقب صلاة العيد

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بالصور.. جبهة حركة أحرار فوة تنظم احتفالات عقب صلاة العيد بالصور.. جبهة حركة أحرار فوة تنظم احتفالات عقب صلاة العيد

احتفل الآلاف من أهالى فوة وحركة أحرار فوة بتواجد المصلين رجال ونساء وأطفال فوة بعيد الفطر المبارك عقب أداء صلاة العيد بمشاركة المسئولين والقيادات من المحليات والأمن وافترش الرجال أرضية الكورنيش بطول 2 كيلومتر.

بينما أدت النساء الصلاة داخل فناء مدرسة فوة الإعدادية بنين منفصلة عن الرجال وبصحبتهن أطفالهن، وما إن فرغت الصلاة حتى قام أعضاء جبهة أحرار فوة برعاية منسق الحركة رشدى سيدروحه بترديد الأناشيد والأغانى وتوزيع الجوائز على الأطفال والمصلين، وعمت الفرحة أرجاء المدينة وتبعها مغادرة المصلين لزيارة المقابر كعادة سنوية بصحبة ذويهن، وخلت ساحة الصلاة من أى لافتات أو مظاهرات تأييد أو معارضة وأم الصلاة الشيخ محمد محرم، وكان عنوان الخطبة "فرحة الصائم يوم فطره".

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