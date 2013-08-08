محافظ بورسعيد يؤدى صلاة العيد وسط آلاف المصلين بساحة المعمورة

أدى اللواء المحافظ سماح محمد قنديل، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، واللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى، وقائد القاعدة البحرية ببورسعيد، ولفيف من القيادات الأمنية ورؤساء الأحياء، وسط آلاف من المصلين الذين احتشدوا منذ الساعات الأولى لصلاة عيد الفطر بساحة المعمورة، التى أعدت بجوار حى الشرق لاستقبال جموع المصلين، الذين جاءوا من كافة أرجاء المدينة.

ودعا خطيب العيد، الشيخ زكريا محمد إبراهيم، مدير عام الأوقاف بالمحافظة، إلى نبذ العنف والمصالحة، وضرورة التواصل بين أبناء الوطن الواحد.