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مقتل 6 إثر سقوط حافلتهم من أعلى جسر بالبرازيل

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مقتل 6 إثر سقوط حافلتهم من أعلى جسر بالبرازيل مقتل 6 إثر سقوط حافلتهم من أعلى جسر بالبرازيل

لقى 6 اشخاص على الاقل مصرعهم اثر سقوط حافلة كانت تقلهم من اعلى جسر بالقرب من مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية.

وذكرت “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الخميس أن الحافلة سقطت من ارتفاع 40 مترا من اعلى جسر فى مدينة ايتاجواى التى تبعد مسافة 60 كيلومترا عن مدينة ريو دى جانيرو.

يشار الى ان البرازيل شهدت حادثا مماثلا فى شهر ابريل الماضى، حيث لقى 7 اشخاص حتفهم بعد سقوط حافلة كانت تقلهم من اعلى جسر بعدما اختلت عجلة القيادة فى يد السائق الذى تعرض للضرب من قبل بعض الركاب الغاضبين بسبب قيامه بتخطى بعض المحطات.

 

أ ش أ

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