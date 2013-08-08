عابد فهد: تعلمت من أخطاء ابي وابني يمجد اسمي

كما أنه لا يمكن لأحد أن يتنكر لنجومية عابد فهد التي حققها خلال السنوات الماضية، فلا يمكن لأحد أيضاً أن ينكر أنه يستحق وبامتياز لقب نجم دراما رمضان 2013 . عابد فهد الذي تابعه الناس يشغف ومن دون ملل في أعماله الثلاثة "لعبة الموت" و"الولادة من الخاصرة" و"سنعود بعد قليل"، انتظروا بشغف إطلالته مع نيشان في الحلقة الأخيرة من برنامج "أنا والعسل 2" لكي يتعرفوا عن كثب على الوجه الحقيقي، لعاصم ورؤوف وسامي، الذي احتارت الصحافة في اختيار الالقاب التي يستحقها، عندما لقبه البعض بـ"الوحش" والبعض الآخر بـ"الغول" وآخرون بـ "الملك" لأدائه المتميّز والمقنع بخاصة في مسلسل "لعبة الموت" الذي حصد النصيب الاكبر من النجاح والمتابعة من قبل المشاهدين الذين أعجبوا وتعلقوا بشخصية "عاصم" الشريرة التي لا تقبل الخسارة والتي مارست العنف بأنواعه مع زوجته "نايا" كما مع كل شخص يمكن أن يتعارض بوجوده كما بمواقفه مع مصالحه ونزواته ورغباته المرضية.

كلام مربك

بعد تحليل واف لشخصية "عاصم" المرضية في مسلسل " لعبة الموت"، شكر عابد فهد الله لأنه استطاع ان يكسب محبة الناس وأضاف "أن يقال انا بطل، فهذا كلام مربك ولكن لكل مجتهد نصيب" مشيراً إلى الدور الفعال الذي لعبه كل من شارك في المسلسل، تمثيلاً وإخراجاً وانتاجاً ونصاً، وعندما سأله نيشان "هل يمكن القول أنك انتظرت خمسين عاماً لكي تستحق بجدارة ما وصلت إليه اليوم؟" أجابه "أنا أوافق".

تجربة إخراجية يتيمة

عابد فهد تحدث عن تجربته الإخراجية اليتيمة في مسلسل "ابيض وأبيض" والتي تخلى عنها لمصلحة التمثيل عندما شعر أن المخرج سوف يسرق منه الممثل، ثم تطرق إلى طفولته في مدينة اللاذقية التي تركها لأن موقعها البحري الرطب كان يسبب له "حساسية ربو"، كما تحدث عن والده المطرب جورج فهد الذي كان يرافقه كعازف إيقاع، مشيراً إلى انه استفاد من أخطاء والده لكي يكون عكسه تماماً، فهو تعلم الصبر من عجلته للوصول إلى الشهرة والهدوء من عصبيته، ثم تطرق إلى تعلقه بالتمثيل وتقليده لشخصية غوار و"تورطه" مع ياسر العظمة في مسلسل "مرايا" الذي اعتبره مدرسة حقيقية تتلمذ فيها على ايدي المخرج هشام شربتجي، لكنه اعتبر أن النقلة الحقيقية في مسيرته الفنية كانت من خلال مسلسليّ "الزير سالم" و"الحجاج".

سجن سامر رضوان

وبعد أن شرح عابد فهد خلفية شخصية "رؤوف" التي قدمها في مسلسل الولادة من الخاصرة" أشار إلى ان هذا العمل جمع كل الآراء الموالية والمعارضة حول طاولة واحدة، وأكد أنه لم يتم سجن كاتبه سامر رضوان بسبب تناوله للأزمة السورية بل لأسباب شخصية لأن الاعتقال حصل قبل عرضه، كما أوضح ان تجربة سيف الدين السبيعي الإخراجية هي أهم مما قدمه في هذا العمل إلاً أن ضيق الوقت لم يسعفه.

عابد فهد انتقد الفنانين الذين يعبرون عن مواقفهم السياسية على الشاشات لان هذا ليس دورهم، كما أشار إلى أنه مع المواطن السوري الشريف والبريء والمظلوم وبأن الحل في سوريا يكون من خلال الاعتراف بالآخر وليس بإلغائه، مشدداً على ضرورة الاسراع في حل الأزمة "قبل ان يأتي الغرباء من الخارج ويستلمون الخراب ونصبح نحن غرباء".

ثم تحدث عابد فهد عن شخصية "سامي" الوصولية التي قدمها في مسلسل"سنعود بعد قليل" وعندما سأله نيشان هل تعتقد ان دريد لحام عبّر من خلال مشهد احتضاره عن احتضار سوريا، أجابه" كيف يمكن ان ننقذ البلد إذا لم نقل ان هناك احتضاراً وإذا لم ننقله إلى المستشفى بدل من تركه يموت"، موضحاً في الوقت نفسه أن الممثل لا يتبنى كل مواقف العمل او الشخصية التي بلعبها لافتاً إلى أن هذا الامر ينطبق ايضاً على مسلسل "الولادة من الخاصرة" لأن هناك شخصيات ذهبت إلى الحد الأقصى في مواقفها.

ماجد المصري وسيرين عبد النور

في اتصالين مع سيرين عبد النور وماجد المصري تم التطرق إلى بعض كواليس التصوير ورائحة البصل التي "فاحت" من فم سيرين عبد النور عند تصوير احد المشاهد. سيرين بررت سبب اختيارها لمكسيم خليل وليس لماجد المصري أو عابد فهد لكي يشاركها عملها المقبل، عندما أشارت إلى فيلم قريب سوف يجمع به، وخاطبت عابد قائلة "انا أحبك وسعيدة لاني تعاملت معك" فرد عليها" أعرف محبتك ونحن كنا شركاء لمدة 4 شهور في تجربة يومية ومهمة" كما أكد أن صفعاته على وجه سيرين كانت حقيقية وأشار ممازحا إلى انه استأذن زوجها فريد قبل أن يصفعها وهو وافق على طلبه. أما ماجد المصري الذي اعتبر "ان ريم حنة كتبت العمل بحكنة وأعطت كل نجم حقه"، فأبدى سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة من نوعها. ولم ينس عابد فهد أن ينوه بأخلاق ماجد المصري العالية وصدقه لأنه اتصل به مهنئاً وشدد على أهمية ان يكون شركاء العمل الواحد شركاء حقيقيين.

مفاجأة الحلقة

عابد الفهد تحدث عن ولديه "ليونا" و"تيمي" ووافق أن الصبيّ يمجد اسم ابيه، ويعطيه القوة وهذا ما يلمسه من خلال علاقته بأشقائه معتبراً أن الاخ سنداً لأخيه، كما أشار إلى انه استوحى من شخصية ابنه عند تجسيد شخصية "عاصم" كما انه قلده في تسريحة شعره، أما عن ابنته فقال "أن الفتاة دلوعة والدها وحامية الحمى" وكان مفاجأة نيشان له حضور زوجته الإعلامية زينة اليازجي إلى الاستديو التي تحدثت عن عابد الانسان العاطفي الذي تجد فيه أباً لها ولابنتهما وابنهما، ولكنها رأت أن "خلقة الضيق" هو أسوا ما فيه لما ينتج عنه اشياء عدة من بينها عدم ألالتزام، إلا أنها أثنت على "أفقه الواسع" الذي اعتبرته أبرز سمة في شخصيته.