أشرف عبد الباقي: أدعو العرب للساحل والغردقة

في إطار متابعة حملة "سيدتي" لقضاء العيد في مصر وتنشيط السياحة فيها، قال الممثل أشرف عبد الباقي: "مبادرة "سيدتي" هذه مميزة تستحق التقدير وتؤكد عمق العلاقات العربية مع مصر ورغبتها الأصيلة في مساندة الشعب المصري. ويجب علينا جميعا أن ندعم السياحة وندعو الجميع لقضاء عيد الفطر وكل الأوقات بمصر، لأن جو مصر رائع، وهناك الكثير من الأماكن السياحية الرائعة. وفي هذه الفترة بالتحديد الأجواء ممتازة في الساحل الشمالي والغردقة. ولقد كنت هناك منذ فترة قصيرة واستمعت بسحر المكان هناك وأنصح من يزور مصر بالذهاب إليها".