مشادات كلامية بين مؤيدي «السيسي» وأنصار مرسي بطور سيناء عقب صلاة العيد

وقعت مشادات كلامية بين متظاهرين مؤيدين للفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، المناصرين للرئيس المعزول، محمد مرسي، عقب صلاة العيد بساحة طور سيناء. وخرج بعض المصلين يهتفون: «فوضناك فوضناك يا سيسي»، ورد عليهم أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة، ويدعى رضا شحاتة، مسؤول الإعلام بالحزب في طور سيناء، وهتف: «خائن يا سيسي»، و«حسبي الله ونعم الوكيل»، وفصل بعض المصلين بين الطرفين، ورفضوا المشاركة في مسيرات معارضة أو مؤيدة. وأدى آلاف المصلين صلاة عيد الفطر في طور سيناء بساحة مركز شباب الطور، وعلقت جمعية «أنصار السنة» لافتات تدعو للمصالحة وحقن الدماء، فيما قدم حزبا الدستور ومصر القوية بالإضافة إلى جمعية أنصار السنة المحمدية الهدايا للأطفال. في السياق نفسه، أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صلاة العيد فى مسجد السلام بشرم الشيخ، وقام بجولة تفقدية للكمائن الأمنية، وقدم كعك العيد لجميع الكمائن الأمنية، لتشجيعهم على الاستنفار الأمني والحذر طوال أيام عيد الفطر.إعلان - Ads إعلان - Ads
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