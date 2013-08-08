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احتكاكات بين انصار المعزول والاهالى بالاسماعيلية

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احتكاكات بين انصار المعزول والاهالى بالاسماعيلية احتكاكات بين انصار المعزول والاهالى بالاسماعيلية
الاسماعيلية - محمــد جمعــه
منذ 1 ساعة 9 دقيقة

نجحت  اللجان الشعبيه والاهالى والشرطه فى مركز فايد بالاسماعيلية فى نزع فتيل معركه كادت قد تؤدى الى معركه حقيقيه بين  انصار الرئيس  المعزول محمد مرسى والعاملين بمركز الشباب الذى اقيمت فيه صلاة العيد.

 قام احمد عبدالوهاب القيادى بجماعه الاخوان اثناء الخطبه بتوزيع طواقى على الاطفال مكتوب عليها نعم للشرعيه وعليها صورة المعزول وتوجهه له احمد رمضان موظف بمركز شباب سرابيوم وقال ممنوع توزيع الدعايه والصور داخل مراكز الشباب حسب اللوائح والقوانين. وعلى الفور قام القيادى الاخوانى باعطاء اشارة الى بعض الاخوان وحاولو الفتك بموظف المركز . حضر رئيس اللجان الشعبيه ابرهيم حسن حسين وعيد يوسف ورئيس مجلس ادارة مركز الشباب ورئيس نقطة الشرطه بسرابيوم وتدخلوا بين الموظف وانصار المعزول .قام الاهالى بتقطيع جميع الصور التى كان يحملها القيادى الاخوانى ورحل الاخوان من الساحه بعد الصلاة .

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