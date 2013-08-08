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تمزيق صور مرسى بالشرقية بعد صلاة العيد

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تمزيق صور مرسى بالشرقية بعد صلاة العيد تمزيق صور مرسى بالشرقية بعد صلاة العيد
الشرقية – محمود الشاذلى :
منذ 1 ساعة 2 دقيقة

 قام عدد من الاهالى وشباب القوى الثورية بالشرقية بتمزيق وحرق اللافتات المؤيدة للرئيس المعزول دكتور محمد مرسى التى قام أنصاره بتعليقها بالقرب من استاد الزقازيق الرياضى فضلاً عن قيام عشرات الأطفال بألقاء الحجارة والطوب على أنصار المعزول مرسى أثناء قيامهم بإطلاق صور المعزول تحملها بالونات الهيليوم .

جاء ذلك عقب أداء الالاف المواطنين بمحافظة الشرقية بمشاركه المئات من شباب الاحزاب والقوى السياسية والثورية  صلاة عيد الفطر المبارك بإستاد الزقازيق الرياضى والذى يبعد أمتار قليلة عن منزل الرئيس المعزول  محمد مرسى بشارع فيلل الجامعه وبمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق  بحضور عدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة وسط هتافات مؤيدة للجيش والشرطة لدعمهم للتصدى للإرهاب .

كما نظمت القوى الثورية والوطنية ساحات الصلاة بالأشتراك مع الاجهزة الامنية مشددين على عدم استخدام اى شعارات حزبية او استغلال التجمع للدعايا الانتخابية ، حيث تم تجهيز 330 ساحة للصلاة على مستوى المحافظة بمكبرات الصوت والخطباء الاساسيين والإحتياطيين ممن اجتازوا دورات التدريب بوزارة الأوقاف .
> تناول خطيب استاد الزقازيق الرياضى خلال خطبته الحديث عن ومستقبلها السياسى ودعاص إلى ضرورة التوحد من أجل ان تمر مصر من تلك المرحلة الصعبة مشيراً إلى وجوب الألتزام وتعليم الاسلام واخلاق الرسول حقناً لدماء المتظاهرين ، كما تناولت الخطبه حرمه الدم المصرى والدروس المستفاده من شهر رمضان الكريم .

 

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