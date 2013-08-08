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«التايمز»: السعودية ستعرض على «مرسى» اللجوء السياسى

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«التايمز»: السعودية ستعرض على «مرسى» اللجوء السياسى «التايمز»: السعودية ستعرض على «مرسى» اللجوء السياسى
«المعزول» قد يقبل بالنفى المؤقت إلى تركيا أو قطر رغم أن الدوحة لم تقدم إشارات على ذلك

كتب : نورهان السبحى منذ 20 دقيقة

قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إنه من المتوقع أن تعرض المملكة العربية على محمد مرسى الرئيس المعزول اللجوء إليها، فى محاولة منها لحل الأزمة التى تعصف بالبلاد.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر مصرية أنه على الرغم من كره السعوديين الشديد للإخوان، فإنهم يتطلعون لحل الأزمة التى تعصف بمصر، والسماح لـ«مرسى» بالمغادرة، وإسقاط التهم الجنائية عنه، ما يفسح المجال للجيش المصرى، والحكومة المؤقتة للتوصل إلى حل مع الإسلاميين.

وتابعت الصحيفة: «السعودية لها تاريخ فى توفير اللجوء للقادة المعزولين، إلا أن الرؤساء المنفيين فى السعودية لا يحق لهم العمل بالسياسة، ونادراً ما يراهم أحد، وهذا ما يروق لقادة الجيش المصرى الذى ليست لديه نية للسماح لمرسى بلعب دور سياسى مرة ثانية فى المستقبل».

ووفقاً للصحيفة، فإن جميع الذين التقوا «مرسى» بعد عزله، وجدوا أنه ما زال مقتنعاً بأنه سيعود مجدداً لقصر الرئاسة، وأشارت الصحيفة إلى أن «مرسى» قد يقبل بمنفى مؤقت فى تركيا أو قطر، على الرغم من عدم وجود إشارات إلى استعداد قطر للقيام بهذه الخطوة من أجله، إضافة إلى أن قطر قد لا تستطيع توفير حماية كافية له.

وأضافت الصحيفة أن الإخوان يعتقدون أن الغرب سيدعم مطالبهم بعودة «مرسى» إلى سدة الحكم، لكن المصرية تأمل بأن يتمكن ممثلو الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الموجودون فى القاهرة بإقناع الإخوان بأنهم لن يستطيعوا العودة إلى الحكم أبداً.

واختتمت الصحيفة تقريرها الذى نشره موقع الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، بالتأكيد على أن بعض قادة الإخوان يفضلون المواجهة التى تجعلهم يظهرون بمظهر الشهداء.

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