جدة ترتدي حلة زاهية ليلة العيد في جميع الأحياء

الأهالي استبدلوا فوانيس رمضان بعقود الأنوار
عمرو سلام (جدة)
ارتدت جدة في جميع أحيائها حلة زاهية مساء أمس، حيث بدأت بتزيين الميادين الكبيرة والتي تشتهر بها، حيث يستقبل ميدان بوابة جدة القادمين من مطار الملك عبدالعزيز بأضواء وإنارات مبهجة حالها حال معظم الميادين إيذانا بانطلاق احتفالات عيد الفطر المبارك.واستبدل الأهالي فوانيس رمضان بعقود من الأنوار و تعليقها في منازلهم لإعلان البهجة والسرور، وبذلك رسمت تلك الأنوار لوحات عن أحياء جدة الحديثة والقديمة، ادخلت البهجة في قلوب الصغار وعم الاحساس بالعيد وانقضاء شهر رمضان المبارك.وانتشر أصحاب بسطات الزكاة في مختلف طرق جدة الرئيسية لاستقبال المزكين الذين يفضلون ان تكون زكاتها من الأرز اتباعا للسنة، كما شهدت طرق جدة الرئيسية والمؤدية للأسواق ارتباكا مروريا.من جهته أوضح مدير المرور في محافظة جدة العميد وصل الله انه نظرا لعدم وجود مواقف كافية لبعض المجمعات التجارية، فإنهم يأملون من الجميع عدم الوقوف بشكل عشوائي حتى لا تعاق الحركة المرورية إلى جانب التركيز على الأسواق والمراكز التجارية وتغطيتها بدوريات المرور.وأكد، أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات والفعاليات الشعبية من أول أيام عيد الفطر المبارك حتى اليوم الرابع من العيد في مواقع متفرقة من أنحاء المحافظة على سبيل المثال الكورنيش الشمالي شرق منتزه فانتازيا، وكذلك الكورنيش الجنوبي جنوب نادي الفروسية، وكذلك جنوب مركز عزيز مول، وجنوب مطعم البرجاس شرق طريق الحرمين بحي السامر، وكذلك مشروع حي الأمير عبدالمجيد النموذجي، إضافة إلى ساحة باب شريف وكذلك بعض المسرحيات الخاصة بالأطفال في عدد من المواقع والمراكز التجارية، وسوف يتم تغطية جميع مواقع الاحتفالات بدوريات المرور لتسهيل حركة السير. وبما أن المحافظة تشهد الكثير من المشاريع لتحسين شبكة الطرق ومشاريع البنية التحتية والتي تؤثر سلبا على الحركة المرورية سوف تشهد هذه المواقع حركة سير عالية وحشودا من المركبات تفوق مستوى استيعابها فسيتم دعم هذه المواقع بعدد كاف من دوريات المرور تلافيا لأي طارئ قد يتسبب في إعاقة الحركة، داعيا الجميع إلى ضبط النفس والتعامل بسلوك مروري راق عند تعثر حركة السير بهذه المواقع بسبب الأعمال.