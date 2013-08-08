انطلاق مهرجان «عيدكم عيدنا» والأمانة تعلن الفعاليات

يبدأ من المصليات ويتضمن عروضا ترفيهية وحفلات معايدة لأهالي العروس

إبراهيم علوي (جدة)

تحتفل محافظة جدة، اليوم، بمهرجان عيد الفطر المبارك «عيدكم عيدنا»، وأعلنت أمانة محافظة جدة عن برنامج فعاليات وأنشطة مهرجان عيد الفطر المبارك «عيدكم عيدنا»، والذي تنظمه الأمانة هذا العام برؤية جديدة تهدف إلى «نشر البهجة والسرور» والشراكة المجتمعية.وأوضح مدير عام المسؤولية الاجتماعية في أمانة جدة المتحدث الرسمي للمهرجان محمد اليامي أن مهرجان «عيدكم عيدنا» يأتي نتاجا لجهد مشترك من أمانة جدة، والجهات الحكومية، والمؤسسات والشركات التجارية، وعمد الأحياء، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد، الذي أسهموا بتقديم أفكارهم ورؤاهم لما يتطلع إليه أهالي مدينة جدة وزوارها. وأشار المتحدث الرسمي لمهرجان «عيدكم عيدنا» أن ورش العمل الست التي نظمتها الأمانة وأشرف على تنظيمها أمين جدة الدكتور هاني أبو راس، وشارك فيها ممثلون عن أهالي جدة وقطاعاتها الحكومية والأهلية وفعالياتها الاجتماعية، خلصت إلى برنامج شامل ومتنوع يستهدف جميع فئات المجتمع، وتتنوع أنشطته وفعالياته لتشمل الجوانب الترفيهية والثقافية والفنية والاجتماعية، تستمر عروضها لستة أيام في مختلف أرجاء مدينة جدة، وأكد اليامي أن مهرجان «عيدكم عيدنا» ركز على نشر البهجة والسرور، حيث تم تركيب الإضاءات الملونة في عدة ميادين وشوارع رئيسة، وإكساء 1200 عمود إنارة باللون الأخضر في العديد من الشوارع الرئيسة، فيما تم نشر أكثر من 300 لوحة دعائية تحمل شعار وهوية المهرجان في الشوارع والطرقات، وبين أن الأنشطة والبرامج المقررة لأول أيام عيد الفطر المبارك ستنطلق من مصليات العيد المنتشرة في جميع أحياء مدينة جدة، والتي ستشهد تنظيم معايدات جماعية للأهالي، وتوزيع بطاقات المعايدة ودليل المهرجان، وكذلك توزيع البالونات على الأطفال والحلويات والشوكولاتة أيضا، وأفاد بأن فعاليات اليوم الأول تتضمن أيضا برنامجا حافلا للمعايدات، من بينها معايدة خاصة لموظفي أمانة جدة في مقر الأمانة، إضافة إلى زيارات معايدة سينفذها أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس ورعاة المهرجان للأيتام، وكذلك للمرضى المنومين، فيما ستشهد أحياء النسيم والمصفاة والعزيزية والبساتين احتفالات معايدة في الفترة المسائية، تتبعها ألعاب ومسابقات وعروض تمثيلية متنوعة، بينما سيشهد الكورنيش الأوسط لمدينة جدة انطلاق العرض الرئيس للألعاب النارية في تمام الساعة 11 مساء.وكشف المتحدث الرسمي لمهرجان «عيدكم عيدنا» عن أن ثاني أيام العيد سيشهد فعاليات أكثر تنوعا، تبدأ بزيارة معايدة سيشارك فيها أمين جدة والرعاة إلى الأسر المقيمة في الأربطة بحي البلد، فيما ستنطلق في مساء اليوم نفسه عروض الألعاب والمسابقات في حي العزيزية، وحفل المعايدة الخاص بأهالي حي طيبة، والعروض الترفيهية العالمية في ممشى الكورنيش الأوسط، وكذلك عروض استديو قناة (MBC) في الكورنيش الأوسط أيضا، ولفت إلى أن فعاليات اليوم الثاني تتضمن إقامة عروض ترفيهية عالمية في مجمع السلام مول ومسابقات للأطفال وعروض شعبية في حديقة البر بحي طيبة، وتوزيع بطاقات المعايدة في شوارع فلسطين والتحلية وصاري، وتوزيع بالونات للأطفال في أحياء السامر والصفا والتوفيق، وتوزيع الحلوى والشوكولاتة في شارع الأندلس وطريق الملك، وقال اليامي: «ستختتم فعاليات ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعروض الألعاب النارية والفرق الشعبية في الكورنيش الأوسط، والعروض الترفيهية العالمية في مجمع هيفاء مول، وكذلك عروض الألعاب النارية في الكورنيش الشمالي، والعروض الترفيهية العالمية في مجمع العرب مول».وحول فعاليات اليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك، أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان «عيدكم عيدنا» أنها تتضمن استعراض السيارات والدراجات في أبحر طوال الفترة المسائية، وكذلك العروض الترفيهية العالمية في الكورنيش الشمالي ومجمع هيفاء مول ومجمع العرب مول، وحفلي معايدة الأهالي في حيي البساتين والعزيزية، ومسابقة وفقرات تمثيلية في حي البساتين، وعروض الألعاب النارية والفرق الشعبية في الكورنيش الأوسط، وفقرة ستديو إذاعة (مكس إف إم) في مجمع السلام مول، وأخيرا عروض الألعاب النارية في الكورنيش الشمالي، وبين أن فعاليات رابع أيام عيد الفطر المبارك ستتضمن استعراض السيارات والدراجات في أبحر طوال الفترة المسائية، والعروض الترفيهية العالمية في الكورنيش الشمالي ومجمع السلام مول ومجمع عزيز مول، وعروض الألعاب النارية والفرق الشعبية في الكورنيش الأوسط، وفقرة ستديو إذاعة (مكس إف إم) في مجمع هيفاء مول. ولفت اليامي إلى أن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان «عيدكم عيدنا» ستشتمل على أربع حفلات معايدة للأهالي في أحياء المصفاة والبساتين والصفا وكيلو 14، إضافة إلى استعرض السيارات والدراجات في أبحر، والعروض الترفيهية العالمية التي ستتنقل بين الكورنيش الشمالي ومجمع هيفاء مول ومركز السلام مول، ومجمع العرب مول، وعروض الألعاب النارية والفرق الشعبية في الكورنيش الأوسط، وعروض الألعاب النارية في الكورنيش الشمالي، وأعلن أن المهرجان سيختتم فعالياته في اليوم السادس بمجموعة متنوعة من الفعاليات، تتضمن حفل معايدة للأهالي في حي النسيم، واستعراض السيارات والدراجات في أبحر الشمالية، والعروض الترفيهية العالمية في الكورنيش الشمالي ومجمع هيفاء مول ومجمع عزيز مول، وكذلك عروض الألعاب النارية والفرق الشعبية في الكورنيش الأوسط.