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«أصدقاء المجتمع» ترسم بهجة العيد على محيا مرضى الأورام

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«أصدقاء المجتمع» ترسم بهجة العيد على محيا مرضى الأورام «أصدقاء المجتمع» ترسم بهجة العيد على محيا مرضى الأورام

 عمرو سلام (جدة)

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المجتمع الدكتور بكر بن حمزة خشيم، أن الجمعية أعدت برنامجا متميزا لمعايدة المرضى المنومين في المستشفيات يتضمن إقامة عدد من الفعاليات الاحتفالية والترفيهية للمرضى.وأوضح خشيم خلال زيارته لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة قسم الأورام، أن البرنامج يشتمل على كثير من الفعاليات الخاصة للأطفال المنومين في المستشفيات، وذلك بمشاركة عدد من الرياضيين والفنانين والشخصيات العامة الذين أبدوا ترحيبا بالمشاركة في هذا العمل الذي يجسد قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع في احتفالات عيد الفطر.وكان بمرافقة خشيم، نائبه الدكتور مصطفى بن محمد القرشي، ومن القسم النسائي الاخصائية الاجتماعية العنود العامري، وفريق العمل والتطوعي.وقد كان في الاستقبال من جانب إدارة المستشفى عبدالله الشهري مسؤول العلاقات العامة علي مليباري مسؤول الخدمة الاجتماعية.

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