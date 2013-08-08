مدن الألعاب الترفيهية وجهة العائلات في العيد

عادل عبدالرحمن (جدة)

تعد مدن الألعاب الترفيهية، هي الوجهة الأكثر إقبالا من قبل المتنزهين وساكني عروس البحر الأحمر، إذ ستكون مقصدهم في عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي تنفرد فيه المراكز التجارية بنسبة كبيرة من تلك الألعاب المجهزة الكترونيا، حيث من المتوقع أن تتضاعف أعداد المرتادين للمراكز التجارية في أيام العيد.وقال مسؤول أحد الملاهي ومدن الألعاب عمران سعيد، بأن الاستعدادات قائمة على قدم وساق في المركز للإقبال المتوقع على الألعاب، حيث تمت إضافة ألعاب جديدة ومختلفة، توفر أقصى درجات السلامة والراحة، مشيرا إلى أن طول فترة إجازة العيد هذه السنة سيساعد في تزايد الطلب على المدن الترفيهية.من جهته يقول أحمد الغامدي، بأن الخيارات الترفيهية في جدة مميزة، غير أنه يكون قلقا من عدم توفر اشتراطات السلامة، مؤكدا بأن الأسعار جيدة والألعاب تراعي مختلف الأعمار.من جهته أوضح مدير إدارة الدفاع المدني في جدة العميد سالم المطرفي، بأن إدارته كثفت حملاتها التفتيشية خلال الأيام القليلة الماضية، على مدن الملاهي الترفيهية، حيث نفذت عمليات ميدانية مسحية لـ 70 منشأة منها ما هو موجود داخل المراكز التجارية ومنها ما هو مستقل، مشيرا إلى أنه تم تحرير 14 مخالفة على عدد من مدن الملاهي الترفيهية، وذلك لوجود ملاحظات في السلامة مثل أحزمة الأمان، فيما أوقفت 16 لعبة متحركة.وأشار المطرفي، إلى أن هناك 12 منشأة وجدت مغلقة باستمرار وتم إعداد بيانات بها لمتابعتها وإخضاعها للرقابة، مبينا بأن شعبة السلامة وضعت خطة لمتابعة المنشآت الترفيهية خلال فترة العيد وفعاليات الصيف بشكل عام لتتابع توفر اشتراطات السلامة والصيانة فيها.