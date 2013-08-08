بالصور.. ساحات الصلاة بالمنوفية ترفع شعار "فى حب مصر"

أدى اللواء ياسين طاهر، سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء سعيد توفيق، مدير أمن المنوفية، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة استاد شبين الكوم الرياضى، وسط ما يزيد عن 40 ألف مصلى، شهد الصلاة اللواء مجدى سابق حكمدار المنوفية واللواء أسامة فرج السكرتير العام المساعد.

وشهدت ساحة الصلاة مظاهرة حب تحت شعار فى حب مصر، ولأول مرة فى لفتة تاريخية وقف شباب الأقباط على أبواب الاستاد وساحات الصلاة يقدمون التهنئة للمسلمين ويعلنون معا وحدة الصف المصرى وقوة نسيج هذا الشعب.

وشدد الدكتور مصطفى شعبان، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وخطيب ساحة الاستاد الرياضى، على ضرورة الاستفادة من دروس وعبر الصيام فى ضرورة حب الغير والإيثار وتقديم المصلحة العامة على الخاصة.

وقام سكرتير عام المحافظة بتقديم التهنئة لجموع المصلين ومصافحتهم على باب الاستاد الرياضى كما فتح أبواب المحافظة أمام المواطنين لتقديم التهنئة فى عادة متفردة لمحافظة المنوفية.

كان سكرتير عام المحافظة قد أعلن أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن لمتابعة الأحداث وتلقى البلاغات على مدار الساعة، كما تم رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات، وتم الدفع بعدد وافر من سيارات الإسعاف لمواجهة أى طوارئ خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد طاهر أنه تم عمل مجمعات استهلاكية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، كما تم توفير كميات إضافية من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية، وتم التشديد على توافر اسطوانات البوتاجاز خلال إجازة العيد بما يضمن عدم وجود أى اختناقات أو عجز فى جميع مناطق المحافظة.