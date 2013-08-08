أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ساحات الصلاة بالمنوفية ترفع شعار "فى حب مصر"

Google+ Print
بالصور.. ساحات الصلاة بالمنوفية ترفع شعار "فى حب مصر" بالصور.. ساحات الصلاة بالمنوفية ترفع شعار "فى حب مصر"

أدى اللواء ياسين طاهر، سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء سعيد توفيق، مدير أمن المنوفية، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة استاد شبين الكوم الرياضى، وسط ما يزيد عن 40 ألف مصلى، شهد الصلاة اللواء مجدى سابق حكمدار المنوفية واللواء أسامة فرج السكرتير العام المساعد.

وشهدت ساحة الصلاة مظاهرة حب تحت شعار فى حب ، ولأول مرة فى لفتة تاريخية وقف شباب الأقباط على أبواب الاستاد وساحات الصلاة يقدمون التهنئة للمسلمين ويعلنون معا وحدة الصف المصرى وقوة نسيج هذا الشعب.

وشدد الدكتور مصطفى شعبان، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وخطيب ساحة الاستاد الرياضى، على ضرورة الاستفادة من دروس وعبر الصيام فى ضرورة حب الغير والإيثار وتقديم المصلحة العامة على الخاصة.

وقام سكرتير عام المحافظة بتقديم التهنئة لجموع المصلين ومصافحتهم على باب الاستاد الرياضى كما فتح أبواب المحافظة أمام المواطنين لتقديم التهنئة فى عادة متفردة لمحافظة المنوفية.

كان سكرتير عام المحافظة قد أعلن أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن لمتابعة الأحداث وتلقى البلاغات على مدار الساعة، كما تم رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات، وتم الدفع بعدد وافر من سيارات الإسعاف لمواجهة أى طوارئ خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد طاهر أنه تم عمل مجمعات استهلاكية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية ، كما تم توفير كميات إضافية من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية، وتم التشديد على توافر اسطوانات البوتاجاز خلال إجازة العيد بما يضمن عدم وجود أى اختناقات أو عجز فى جميع مناطق المحافظة.

1.jpg

G52033f30889f0.jpg

G52033f30b3969.jpg

G52033f30edb13.jpg

G52033f312cd18.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم