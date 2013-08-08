مارسي رياضة "نسرين طافش" المفضّلة

تتألّق الممثّلة السوريّة "نسرين طافش" في إطلالاتها، وستطلّ قريباً على المشاهدين العرب في مسلسل مبتكر في فكرته. وهي تحرص على ممارسة حمل الأثقال الخفيفة بشكل متواصل للحفاظ على رشاقتها.

موقع "سيدتي نت" يُطلعك على منافع رياضة حمل الأثقال الخفيفة على الصّحة، من خلال معلومات مستمدّة من المُعالجة الغذائيّة "كريستال أبي عاصي":

لتمرينات رفع الأثقال تأثير هامّ في عملية إحراق الدّهون على المدى الطّويل، كما تساهم في زيادة نسبة العضل بشكل متناسق في الجسم، وتساعد في الوقت عينه في شدّ العضلات كافة، للحصول على جسم مشدود، وللتخلّص من الكتل الدّهنية المُتراكمة على الخصر والأوراك.

ويُؤدّي هذا النوع من الرّياضة إلى زيادة في نسبة الأيض وتقوية العظام، كما يُساعدك في مكافحة أمراض القلب والسكريّ والتهاب المفاصل وترقّق العظام.وكذلك، يُخفّف من آلام الرقبة والكتفين والظهر التي تعاني منها الغالبيّة.

ولكن تجنّبي ارتكاب أيّ حركة خاطئة في أثناء ممارسة تمرين رفع الأثقال الخفيفة لتجنّب تمزّق العضل، ومن الأفضل أن يتم بإشراف مدرّبة.

ملاحظة : مارسي رياضة حمل الأثقال الخفيفة كلّ يومين، لأنّ العضل بحاجة لـ48 ساعة ليرتاح.