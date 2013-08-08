أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأردن يطالب إسرائيل بعدم التدخل بشئونه الداخلية

Google+ Print
الأردن يطالب إسرائيل بعدم التدخل بشئونه الداخلية الأردن يطالب إسرائيل بعدم التدخل بشئونه الداخلية

طالب الأردن، إسرائيل بعدم التدخل بشئونه الداخلية واحترام سيادته واستقلاله السياسى وفقا لما نصت عليه معاهدة السلام بين الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية فى خطاب وجهته للسفارة الإسرائيلية فى عمان الخميس إنه "على إسرائيل احترام سيادة واستقلال الأردن السياسى، وألا تتدخل فى ما يصدر عن مجلس النواب أو أعضائه".

وكانت إسرائيل قد قدمت الثلاثاء الماضى، شكوى للأردن بسبب تصريحات نائب فى البرلمان دعا إلى خطف العاملين فى السفارة الإسرائيلية بعمان للضغط على تل أبيب لإطلاق سراح المعتقلين الأردنيين فى السجون الإسرائيلية المضربين عن الطعام منذ شهر مايو الماضى.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية فى خطابها أن الدستور الأردنى كفل لأعضاء مجلس النواب الأردنى الحرية الكاملة فى إبداء الرأى، ولا يسمح بتدخل دولة أخرى بتصويت أو رأى أو خطاب للنواب.

وقال الخطاب "إن المادة الأولى من معاهدة السلام بين البلدين الأردن وإسرائيل تلزمها باحترام سيادة الأردن واستقلالها السياسى"، مشيرا إلى أن الأردن "طالما سمع تصريحات متطرفة ضده من قبل أعضاء فى الكنيست الإسرائيلى ولم يعترض لأنها لا تمثل الرأى الإسرائيلى الرسمى".

ووقعت الأردن وإسرائيل عام 1994 اتفاقية "وادى عربة" للسلام رسمت الحدود بين البلدين وتم تطبيع العلاقات رسميا بموجبها بين البلدين.

وكان النائب الثانى لرئيس مجلس النواب الأردنى طارق خورى قد هدد باختطاف موظفين فى السفارة الإسرائيلية أو سياح يهود لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى الأردنيين فى إسرائيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365