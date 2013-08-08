الطوائف الإسلامية فى لبنان تحتفل بعيد الفطر ودعوات بالبعد عن الفوضى

احتفلت اليوم، الخميس، أغلب الطوائف الإسلامية فى لبنان بعيد الفطر المبارك، بعد إعلان دار الفتوى ومكتب المرجع الشيعى الشيخ محمد حسن فضل الله أن اليوم هو أول أيام العيد، فى وقت أعلن فيه نائب رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن الخميس هو إكمال عدة شهر رمضان، وأن يوم الجمعة هو أول أيام شهر شوال عيد الفطر.

وتوجه المصلون عند السادسة والنصف صباحاً إلى المساجد على وقع التكبيرات لأداء صلاة العيد فى ظل إجراءات أمنية اتخذتها وحدات من القوى الأمنية والجيش فى محيط المساجد والساحات العامة والمفترقات.

من جانبه، أمّ مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قبانى المصلين فى مسجد محمد الأمين وسط العاصمة بيروت، وسط غياب أى تمثيل رسمى نيابى أوحكومى عن الصلاة كما درجت العادة والبروتوكول، على خلفية خلافات بين الطرفين.

وشدد المفتى قبانى فى خطبته على أن "ما يجرى للمسلمين السنة فى وطنهم لبنان وداخل طائفتهم هوابتلاء من الله وتمييز ليميز الخبيث من الطيب"، مخاطباً الطائفة السنية فى لبنان "بالابتعاد عن الفوضى والفتنة الكبرى".