أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الطوائف الإسلامية فى لبنان تحتفل بعيد الفطر ودعوات بالبعد عن الفوضى

Google+ Print
الطوائف الإسلامية فى لبنان تحتفل بعيد الفطر ودعوات بالبعد عن الفوضى الطوائف الإسلامية فى لبنان تحتفل بعيد الفطر ودعوات بالبعد عن الفوضى

احتفلت اليوم، الخميس، أغلب الطوائف الإسلامية فى لبنان بعيد الفطر المبارك، بعد إعلان دار الفتوى ومكتب المرجع الشيعى الشيخ محمد حسن فضل الله أن اليوم هو أول أيام العيد، فى وقت أعلن فيه نائب رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن الخميس هو إكمال عدة شهر رمضان، وأن يوم الجمعة هو أول أيام شهر شوال عيد الفطر.

وتوجه المصلون عند السادسة والنصف صباحاً إلى المساجد على وقع التكبيرات لأداء صلاة العيد فى ظل إجراءات أمنية اتخذتها وحدات من القوى الأمنية والجيش فى محيط المساجد والساحات العامة والمفترقات.

من جانبه، أمّ مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قبانى المصلين فى مسجد محمد الأمين وسط العاصمة بيروت، وسط غياب أى تمثيل رسمى نيابى أوحكومى عن الصلاة كما درجت العادة والبروتوكول، على خلفية خلافات بين الطرفين.

وشدد المفتى قبانى فى خطبته على أن "ما يجرى للمسلمين السنة فى وطنهم لبنان وداخل طائفتهم هوابتلاء من الله وتمييز ليميز الخبيث من الطيب"، مخاطباً الطائفة السنية فى لبنان "بالابتعاد عن الفوضى والفتنة الكبرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365