خطب العيد بمساجد كركوك العراقية تحذر من خطورة الوضع فى العراق

حذر خطباء مساجد فى مدينة كركوك العراقية شمال العاصمة بغداد خلال خطبة عيد الفطر، من خطورة الوضع فى العراق بسبب تزايد أعمال العنف فى البلاد و"الاستهداف الممنهج" للسكان.

وقال إمام وخطيب جامع "ملا عثمان" فى حى المصلى بالمدينة، وهو من أقدم مساجد كركوك، الشيخ أسود رشيد الصالحى، أن "العراق يمر بمرحلة خطيرة، وكذلك مدينة كركوك بسبب التوتر الأمنى وأعمال العنف والاستهداف الممنهج للسكان وهذا يستدعى منا جميعاً وحدة الموقف والكلمة لمواجهة التحديات".

ودعا الصالحى، الحكومة العراقية والقيادات السياسية الانتباه للشعب العراقى وتلبية مطالبه المشروعة والاقتداء بنهج الرسول الكريم وآل بيته وصحبه، مشدداً على أن ما يجرى اليوم خلق فجوة بين الحاكم والمحكوم".

كما طالب الحكومة العراقية بتأمين الخدمات لأبناء الشعب العراقى من ماء وكهرباء وطرق وعلاج طبى، وفرص عمل.