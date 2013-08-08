هل تعجبك أناقة "السيدة" كارول؟

تتحضر الفنانة كارول سماحة لعرض مسرحيتها الجديدة "السيدة" والتي، بحسب ما أكدت مراراً، تحقق من خلالها حلم حياتها. وستطل كارول في هذه المسرحية ضمن لوحات استعراضية ضخمة، تبهر المشاهدين بأدائها العفوي الرائع وبذوقها الرفيع الذي لطالما شهدنا لها به. فكارول فنانة شاملة، صاحبة شخصية قوية وثابتة، كما أنها من الفنانات اللواتي يدركن تماماً الطريق المؤدية الى أناقة الإطلالة. لذا نجد أن معظم أزيائها تتسم بالجرأة والفرادة، وكأنها، بالكامل، صممت خصيصاً لها. وقد يكون الفستان الزي الأقرب الى ذوقها حيث نجده يتصدر لائحة أزيائها التي تطلّ بها علينا. فهل تعجبك أناقة كارول سماحة؟ اطلعي على صورها وأخبرينا برأيك.