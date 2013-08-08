حمدين صباحي يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر

هنأ حمدين صباحين المرشح الرئاسي السابق، وزعيم التيار الشعبي، جموع الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

> ونشرت صفحة التيار الشعبي، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تدوينة، “يتقدم ‫حمدين صباحي‬ بأصدق التهانى واﻻمنيات الطيبة إلى الشعب المصري العظيم والى اﻻمة العربية واﻻسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالنصر والحرية والكرامة والستر ووفق شعبنا فى التمسك بوحدتنا واستعادة استقلالنا الوطنى وأمدنا بالقوة لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة والقصاص لشهدائنا … كل عام ومصر وأمتنا العربية بكل خير”.