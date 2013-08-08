حرس الحدود ينهي الاستعدادات لاستقبال المتنزهين بشواطئ جازان

حسين محه (جازان)

تواصل قيادة حرس الحدود بجازان جهودها في خدمة المتنزهين مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1434هـ، ضمن خطة السلامة البحرية التي ينفذها حرس الحدود بصفة عامة وعند بدء العطل الرسمية والمناسبات بصفة خاصة، وقامت بتوزيع المطويات والبروشورات على المتنزهين، وتم إيجاد دبابات بحرية على الشواطئ لمساندة فرق البحث والإنقاذ والتدخل السريع عند الحاجة.وأوضح قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبحي أن قيادة منطقة جازان أعدت خطة بحث وإنقاذ وأصبحت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية في جاهزية تامة لاستقبال هؤلاء المتنزهين وتقديم العون والمساعدة لهم في شواطئ مدينة جازان وبيش والموسم وفرسان خلال العطلة.وحث اللواء الصبحي عموم المتنزهين باتباع تعليمات حرس الحدود الموضحة على اللوحات الإرشادية الموجودة بالشواطئ والمبينة أيضاً في المطويات والبروشورات التي يتم توزيعها من قبل أفراد حرس الحدود من أجل سلامة المتنزهين للاستمتاع برحلة آمنة بعيدة عن الخطر.